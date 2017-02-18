У китайському метро заступив на службу патрульний-робот (фото)

У Китаї перший робот-патрульний заступив на службу на вокзалі. Незвичайний черговий почав вести патрулювання на вокзалі для швидкісних поїздів міста Чженчжоу 17 лютого.

Як повідомляє China News Service, робот веде патрулювання і спостереження в залі очікування.

Відзначається, що апарат здатний виконувати свої функції без допомоги людини. При цьому він також здатний відповідати на запитання пасажирів, сканувати рівень температури і попереджати тим самим про загрозу пожежі.