У китайському метро заступив на службу патрульний-робот (фото)
Робот-патрульний працює на вокзалі китайської провінції Хенань.
У Китаї перший робот-патрульний заступив на службу на вокзалі. Незвичайний черговий почав вести патрулювання на вокзалі для швидкісних поїздів міста Чженчжоу 17 лютого.
Як повідомляє China News Service, робот веде патрулювання і спостереження в залі очікування.
Відзначається, що апарат здатний виконувати свої функції без допомоги людини. При цьому він також здатний відповідати на запитання пасажирів, сканувати рівень температури і попереджати тим самим про загрозу пожежі.