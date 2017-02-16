Палеонтологи знайшли останки вагітного "морського монстра"

І на перший погляд може здатися, що в цьому немає нічого дивного. Зрештою, дослідники вже знаходили величезну кількість скам'янілих останків водних рептилій, у яких колись була неймовірно довга шия. І такі тварини цілком могли заковтувати свою здобич повністю (як, наприклад, птерозавр, який лакомився динозаврами розміром з коня). Але все не так просто з цією знахідкою.

Палеонтологи ретельніше придивилися до скам'янілостей і виявили, що "знахідка всередині знахідки» не була трапезою для першої тварини: їм пощастило знайти скам'янілі останки вагітної рептилії.

Останки вагітної рептилії були знайдені на півдні Китаю. У зародка, як і у його доісторичного батька, спостерігаються довгі шийні суглоби, характерні для діноцефалозавра (довжина шиї при житті становила до 1,7 метра і мала 25 хребців). Виявилося, що обидві істоти належали до одного виду. Саме це і дало підставу вважати, що всередині стародавньої рептилії точно знаходиться останки дитинча.

На відміну від своїх родичів, діноцефалозаври, найімовірніше, не відкладали яйця, а виношували і народжували своїх дитинчат, як ссавці.

Дослідницька група каже, що знайдені останки морського "монстра" стали першим відомим прикладом такого архозавроподібного роду.

Хоча таке твердження може виявитися і не цілком вірним, вважає Майкл Колдуелл (Michael Caldwell), експерт по вимерлим морським рептиліям і професор факультету біологічних наук в Альбертському університеті.

Хампсозаври, група напівводних рептилій, також виношували і народжували своїх дитинчат. Проблема в тому, вважає Колдуелл, що в категорію архозавроподібних потрапляє "величезна кількість, здавалося б, різних між собою тварин". Але багато палеонтологів думають, що хампсозаври також належать до архозавроподібних. Так що, швидше за все, діноцефалозаври не є настільки унікальними, як припустила група китайських фахівців.

Але в будь-якому випадку, продовжує Колдуелл, знайдені останки ембріона діноцефалозавра, звичайно ж, заслуговують детального вивчення. Результати дослідження можуть дати краще уявлення про те, як такі тварини еволюціонували, щоб підлаштуватися під зміни навколишнього середовища.

Дослідження про скам'янілі останки вагітної рептилії опубліковано в науковому виданні Nature Communications.