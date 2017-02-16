Біля берегів Сицилії знову знайшли "золото Атлантиди"

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Два коринфських шоломи, архаїчні амфори, фляга з Массалії і 47 злитків оріхалка - черговий «улов» італійських морських археологів, які працюють на місці катастрофи стародавнього корабля біля південних берегів Сицилії, в районі колишньої грецької колонії Гела.

Корабель і його вантаж привернули загальну увагу ще в грудні 2014 року, коли археологи підняли з дна перші 39 злитків металу, який визнали легендарним оріхалком - в Атлантиді, за описом Платона, цей сплав «по цінності своєї поступався тільки золоту».

«Золото Атлантиди» затьмарило всі інші знахідки. Про сам корабель і його вантаж інформації мало: 2600 років тому якесь торгове судно затонуло біля самого берега, в безпосередній близькості від пункту призначення - давньогрецького міста Гела. Зараз корабель спочиває на глибині всього 3-5 метрів. Корабельне дерево частково збереглося, але його дослідження ще не завершено.

Всі знахідки датуються кінцем VII - початком VI століття до нашої ери. Коринфські шоломи, як частина військової екіпіровки, були поширені в VI - V століттях до н.е., але виготовлялися не тільки в Коринфі. Про їх цінність у наш час говорить той факт, що на одному з недавніх аукціонів подібний шолом був проданий за 174 тисячі доларів.

Про знайдені амфори не повідомляється нічого, крім того що вони «архаїчні», тобто відносяться до архаїчного періоду в історії Греції, 750 - 480 року до нашої ери, що відповідає датуванню інших знахідок. Массалійська фляга більше говорить про торговельні маршрути корабля - Массалією називалася інша середземноморська колонія Греції, сучасне місто Марсель на півдні Франції.

За наявною інформацією можна зробити висновок, що саме орихалк був найціннішою частиною вантажу, а Гела - процвітаючою колонією з розвиненим виробництвом товарів класу «люкс» і наявністю платоспроможних покупців.

На сьогоднішній день італійські археологи підняли з дна 86 злитків оріхалка. Злитки різняться за формою, розміром і вагою: від найменшого вагою 254 грами і 17 см в довжину до найбільшого вагою 1340 грамів і 32 см в довжину, повідомляє італійське видання Corriere del Mezzogiorno.

Можливо, це перший фізичний доказ існування металу, міцно пов'язаного з легендами, міфами, містикою і, звичайно, Атлантидою. Орихалк (від грецького ὀρείχαλκος де ὅρος - «гора» і χαλκός - «мідь», тобто «гірська мідь») давно інтригує істориків і фахівців з металів - таємничий сплав занадто часто згадується в древніх текстах, щоб стати плодом уяви їх авторів.