Lamborghini відкликає 5,9 тисячі авто по всьому світу через ризик загоряння

Компанія Lamborghini відкличе близько 5,9 тис. автомобілів по всьому світу через ризик загоряння, повідомляє Bloomberg. Відкликання торкнеться моделей Aventadors і Venenos, випущених з 22 травня 2011 року по 5 грудня 2016 року.

У компанії пояснили, що дані дії пов'язані з виявленою несправністю у паливній системі машин, через що автомобілі можуть спалахнути. При цьому Lamborghini відзначає, що на сьогоднішній день через несправність ніхто не постраждав.