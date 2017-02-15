Індія встановила світовий рекорд запуску найбільшої кількості супутників

Індія здійснила успішний запуск 104 супутників з однієї ракети-носія, встановивши у такий спосіб новий світовий рекорд запуску найбільшої кількості супутників за один раз.

З тих 104 супутників, 101 супутник належить іноземним державам, які працюватимуть на міжнародні структури, тоді як Індія намагається здобути собі частку у 300-мільярдній ґлобальній космічній індустрії.

Прем‘єр-міністр Індії Нарендра Моді привітав запуск супутників державною організацією космічних досліджень. Запуск транслювався на живо на провідних державних телевізійних каналах Індії.