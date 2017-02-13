Apple купить у Samsung 60 мільйонів дисплеїв на суму 4,3 мільярда доларів

Американська компанія Apple придбає 60 мільйонів дисплеїв OLED у компанії Samsung Display. Сума операції оцінюється в 4,3 мільярда доларів. Про це повідомляє The Korea Herald.

За даними видання, панелі з органічними світлодіодами будуть використані в новій моделі iPhone 8, яка, ймовірно, буде представлена ​​у вересні 2017 року.

Відзначимо, що в 2016 році американська компанія викупила у Samsung 100 мільйонів таких же дисплеїв.

Офіційного підтвердження інформації поки немає.