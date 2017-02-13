Вченим вдалося побачити спалах наднової зірки в перші години після народження

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Вчені вперше побачили спалах наднової зірки в перші години після її народження. Про це повідомляє журнал Nature Physics.

Дослідження проводили в Боннському університеті. Астрономам вдалося простежити, як ударна хвиля розносить електрони в останках викинутої зірки. Як правило, наднові встигають зруйнувати частину викидів до того, як вчені їх зафіксують.

"Ми вперше побачили газову оболонку навколо зірки", - розповів учений Норберт Лангер.

За його словами, в момент народження наднову можна спостерігати навіть з іншого кінця Всесвіту. Але зірка настільки швидко руйнує свої викиди, що її важко відстежити. Тому відкриття виявилося дуже цінним.