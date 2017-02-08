Вчені розкрили причини кисневої катастрофи Землі

Вчені з'ясували, коли сталася киснева катастрофа на Землі. Також геологам вдалося визначити причини того, що спричинило катаклізму.

За їхніми даними, отриманими завдяки проведеному датуванню магматичних порід з Південної Африки, глобально склад атмосфери нашої планети змінився близько 2426-2460 мільйонів років тому.

Справа в тому, що в зразках порід вчені виявили хімічні свідчення того, що в цей період було різке підвищення вмісту кисню в атмосфері. Геологи вважають, що ці зміни збігаються з термінами настання кисневої катастрофи.

В цей час, приблизно 2,45 мільярда років тому, планета була майже повністю вкрита снігом і льодом (полярні шапки поширювалися майже до екватора), а гідросфера була практично ізольована від атмосфери.

Раніше вчені вважали, що киснева катастрофа сталася приблизно на сто мільйонів років пізніше, ніж передбачає нове дослідження. У роботі, опублікованій в травні 2016 року в журналі Nature Geoscience, причиною збагачення киснем атмосфери планети геофізики назвали тектонічну активність.