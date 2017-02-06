Вчені знайшли спосіб зробити молодість нескінченною

Іспанські вчені повідомили, що їм вдалося виявити секрет вічної молодості, який прихований в наших клітинах. У медиків вийшло буквально зупинити час для всіх клітин організму.

Нещодавно вчені зрозуміли, що за процес старіння відповідають теломери - особливі кінцеві ділянки ДНК клітин. З кожним поділом вони стають коротшими, в результаті клітина не може ділитися і переходить в режим старості. Чим коротші теломери, тим повільніше відбуваються процеси відновлення. Раніше вдавалося впливати тільки на якісь окремі органи, зберігаючи їх молодшими, ніж увесь інший організм.

Результати останніх досліджень показали, що можливо впливати на теломери всіх клітин. Їм вдалося збільшити довжину теломер в кожній хромосомі людини. Поки інформації про експеримент мало, так як необхідні більш детальні дослідження. Але якщо експеримент дійсно виявиться вдалим, можливо, незабаром лікарі зможуть зупиняти старіння і навіть звертати його назад.

До речі, дослідники вважають, що в літньому віці довжина теломер сильно залежить від способу життя, який веде людина. Зокрема, пенсіонери, які мало рухаються, на генетичному рівні виявляються «старшими», ніж їх активніші ровесники.