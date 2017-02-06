Літак Qatar Airways здійснив найтриваліший в історії політ

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Літак авіакомпанії Qatar Airways здійснив найтриваліший в історії політ. Про це повідомляє видання Guardian.

За інформацією агентства, літак, що вилетів з аеропорту Дохи, приземлився через 16 годин в новозеландському Окленді.

Літак Boeing 777-200 подолав 14,5 тисячі кілометрів. По прибуттю в аеропорт Окленда пасажири висловили захоплення від польоту.

Відзначається, що в 2018 році авіакомпанія готується встановити новий рекорд. Qatar Airways займається підготовкою рейса "Сінгапур - Нью-Йорк".