Археологи виявили в Китаї останки древніх крокодилів

Під час археологічних розкопок в Китаї дослідники виявили кістки крокодила, що жив на планеті близько 3 тисяч років тому. Про це повідомляє China Daily.

Учасники розкопок в місті Сіань в районі похованого стародавнього міста часів правління династії Західної Чжоу виявили ареал поширення древніх рептилій.

Вік знахідки складає більше 2,7 тисячі років. Вчені припускають, що на місці раніше знаходилося озеро.