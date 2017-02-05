Бельгійська компанія вживила своїм співробітникам мікрочіпи

Маркетингова компанія Newfusion, розташована в Бельгії, імплантувала своїм співробітникам підшкірні мікрочіпи, пише газета leparisien.

Видання зазначає, що операція проводилася виключно добровольцям. На електронний чіп записано невелику кількість персональної інформації, проте її обсяг достатній для входу в офіс і подальшої ідентифікації для розблокування комп'ютерів.

Розмір мікрочіпа вартістю близько 100 євро не перевищує рисове зернятко. Скільки прослужить мікрочіп і хто буде оплачувати операцію по видаленню чіпа в разі його поломки або звільнення співробітника, не повідомляється.