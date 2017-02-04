Вчені назвали три ймовірні причини кінця людства

В Інституті майбутнього людства при Оксфордському університеті представили доповідь, де перерахували основні причини, які потенційно здатні повністю знищити цивілізацію людей, пише Daily Mail.

На думку вчених, найбільшими загрозами для людства є пандемія, екстремальна зміна клімату і ядерна війна. Особливо експерти звертають увагу на небезпеку біологічної зброї і закликають владу звернути увагу на зазначені проблеми, зокрема, на такі "екстремальні захворювання", як вірус Зіка або Ебола.

Доповідь була представлена ​​в посольстві Фінляндії в Лондоні.