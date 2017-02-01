Медики навчилися читати думки паралізованих людей

Думки і почуття паралізованих пацієнтів найчастіше невідомі лікуючим лікарям. Але вже незабаром ситуація зміниться, так як вченим зі Швейцарії та Німеччини вдалося створити комп'ютерний чіп, який дозволить проникнути в голови таких людей.

Про нову технологічну розробку повідомили швейцарські науковці в статті, опублікованій в журналі PLOS Biology. Відзначається, що чіп розроблений для того, щоб людям, у яких спостерігається дисфункція рухових нейронів, могли спілкуватися з іншими людьми. Зробити вони це зможуть за допомогою одного лише зусилля думки.

Як повідомили розробники, технологія заснована на результатах останніх досліджень, які показують, що односкладові відповіді людини на найпростіші питання і споживання клітинами мозку кисню тісно взаємопов'язані між собою.

Це відкриття дозволило науковцям простежити закономірності та навчитися розуміти уявні відповіді людей, які не можуть бути вимовлені вголос. Відзначається, що відповіді можуть містити заперечення або ствердження.

До речі, технологію вже випробували на чотирьох паралізованих пацієнтах. Випробування можна вважати успішними. Так як в ході експерименту виявилося, що паралізовані люди, яким впровадили цей чіп, змогли пізнавати своїх близьких і родичів, а також правильно відповідати на питання, які стосуються їхнього особистого життя.