У Вірменії знайшли гробницю часів Урартського царства

У Вірменії біля села Ацарат знайшли гробницю часів Урартського царства. Її випадково виявили могильники місцевого кладовища. Вони помітили незвичайні предмети, кістки людей і вирішили викликати археологів. Вчені стверджують, що артефакти з гробниці могли бути виготовлені в сьомому столітті до нашої ери. Зараз вони займаються їх реставрацією. Також на місці поховання були виявлені кістки декількох людей - одного заможного чоловіка і його супутників. Археологи найближчим часом зможуть точно сказати про їх вік. Вивчення ж всієї території триватиме до весни, інформують місцеві ЗМІ.