Медики навчилися відновлювати мозок після інсульту

Співробітники Центру стовбурових клітин в Швеції повідомили, що розробили методику, яка дозволяє «полагодити» мозок після інсульту. У цьому допоможе заміна загиблих клітин здоровими.

Під час експерименту в мозок мишей, які перенесли інсульт, імплантували нові клітини. Пересадка була успішною не завжди, але у багатьох мишей були відзначені істотні поліпшення, наприклад, вони стали реагувати на дотик до лапки або носа. Пацюкам пересаджували клітини людського епітелію, які попередньо штучно повернули в стадію стволових і змусили дозріти заново, але вже в якості нейронів. При вдалій пересадці клітини формували нові нейронні зв'язки. Вони виявилися здатні приймати сигнали, як і нейрони, які існували раніше.

Лікарі відзначили, що пацюки з викликаним інсультом це не те ж саме, що людина, котра перенесла інсульт. Але експеримент показав, що відновити клітини мозку в принципі можливо - раніше це вважалося практично дивом. Лікування наслідків інсульту зараз залишається непередбачуваним - деякі пацієнти можуть відновити функції мозку, інші залишаються інвалідами назавжди. Дослідники мають намір продовжувати вивчення цієї методики, щоб в подальшому розробити спосіб, який можна буде безпечно і ефективно використовувати для лікування людей.