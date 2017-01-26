Студенти потрапили в реанімацію, прийнявши 100-кратну дозу кофеїну

Два студента нортумбрійського університету в Британії потрапили в реанімацію, прийнявши помилково 100-кратну дозу кофеїну в рамках наукового експерименту. В результаті помилки молоді люди були змушені пройти процедуру діалізу. Влада звинувачує керівництво вузу в тому, що сталося, повідомляє The News Tribune.

Інцидент, який ледве не коштував молодим людям життя, стався ще в 2015 році, проте його розслідування завершилося тільки зараз.

Учні другого курсу Алекс Розетті і Люк Паркін брали участь в дослідженні, завданням якого було встановити вплив кофеїну на здоров'я студентів-спортсменів. Вони повинні були вжити по 0,3 грама кофеїну, що еквівалентно приблизно трьом чашкам кави, проте замість цього вжили по 30 грамів.

"Кофеїн був розмішаний в апельсиновому соці, розбавленому водою, проте його доза все одно була критичною", - заявив суддя, що розглядав справу.

В результаті обидва постраждалих провели у відділенні інтенсивної терапії по кілька днів, кожен з них за цей час втратив від 10 до 12 кілограмів ваги. На даний момент здоров'ю Розетті і Паркіна ніщо не загрожує.

Суд звинуватив керівництво університету в кричущій халатності, яка мало не коштувала студентам життя. Навчальний заклад зобов'язали виплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів.