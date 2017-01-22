У Китаї створять унікальний апарат, здатний досягти дна будь-якого океану
У Китаї розробляється унікальний підводний апарат, здатний доставити екіпаж на дно будь-якого моря або океану.
Як повідомляє агентство Сіньхуа, розробляє новий корабель дослідний інститут компанії China Shipbuilding Industry Corporation.
Раніше проектувальники CSIC створили перший китайський пілотований глибоководний апарат "Цзяолун", який в червні 2012 року досяг дна Маріанської западини в Тихому океані, опустившись на глибину більше семи тисяч метрів.
За даними агентства, інших подробиць про розроблюваний проект поки не повідомляється.