У Китаї створять унікальний апарат, здатний досягти дна будь-якого океану

У Китаї створять унікальний апарат, здатний досягти дна будь-якого океану

У Китаї розробляється унікальний підводний апарат, здатний доставити екіпаж на дно будь-якого моря або океану.

Джерело: Відомості

Як повідомляє агентство Сіньхуа, розробляє новий корабель дослідний інститут компанії China Shipbuilding Industry Corporation.

Раніше проектувальники CSIC створили перший китайський пілотований глибоководний апарат "Цзяолун", який в червні 2012 року досяг дна Маріанської западини в Тихому океані, опустившись на глибину більше семи тисяч метрів.

За даними агентства, інших подробиць про розроблюваний проект поки не повідомляється.

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