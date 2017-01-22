НАСА опублікувало неймовірно красивий знімок сузіря Стрільця

Фото: НАСА

На сайті НАСА з'явилася деталізована фотографія, що зображує у всій красі міріади зірок, що обрамлюють сузір'я Стрільця. Знімок був зроблений за допомогою космічного телескопа "Хаббл".

Залежно від спектра і освітлення на знімку відображаються тисячі зірок. При цьому колір деяких світил був відкоректований в залежності від різних даних, отриманих в ході досліджень.

Нагадаємо, раніше НАСА опублікувало ролик, в якому зображується посадка на Плутон за допомогою сотні знімків, зроблених зондом.