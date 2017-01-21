Вчені назвали найкорисніший продукт для боротьби з безсонням

Згідно з даними американських вчених, прекрасним засобом для боротьби з безсонням і іншими порушеннями сну може стати рисова каша. Дослідження показали, що продукти, які мають високий глікемічний індекс, позитивно впливають на сон. Це відбувається тому, що вони збільшують кількість білка, відповідального за виробництво гормону радості серотоніну. Він заспокоює нервову систему і сприяє швидкому засипанню.

В експерименті взяли участь дві тисячі чоловік. Їх поділили на три групи. Всі випробовувані регулярно їли продукти з високим глікемічним індексом, але різні. Одна група їла випічку, інша - макарони, а третя - рисову кашу.

Результати експерименту показали, що кращі результати в боротьбі з безсонням були досягнуті в групі випробовуваних, яких годували рисом. Багато респондентів відзначили, що стали швидше засинати і краще висипатися. Також вони відзначали поліпшення настрою і підвищення працездатності.

Порушення сну веде до різних проблем як фізичних, так і психологічних.