Як підвищити працездатність свого мозку

Вчені з Великобританії розповіли, що всього один стакан води може підвищити рівень інтелекту. Дослідники займалися вивченням корисних властивостей води і виявилося, що, якщо пити під час обіду склянку чистої води, то когнітивні здібності поліпшуються.

Йдеться про тимчасовий ефект. Під час експерименту добровольців просили виконати тести після сніданку і після обіду. Ті, хто випивав за обідом склянку води, показували кращі результати, ніж під час першого тесту. Вчені прийшли до висновку, що чиста вода стимулює інтелект і тимчасово покращує когнітивні здібності. Тобто, тим, хто не може впоратися з якомось завданням, просто необхідний стакан води.

Також було відзначено вплив добового споживання води. Люди, які п'ють близько літра води в день, за статистикою показують гірші результати на тестах, ніж ті, чий організм отримує від одного до двох літрів рідини. Але вчені попереджають, що надлишок води шкідливий для організму. Найкраще пити стільки, скільки хочеться.