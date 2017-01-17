Вчені: Розумних людей на планеті скоро не залишиться

Вчені розповіли про результати досліджень ДНК понад 100 000 своїх співвітчизників. Так ось, з'ясувалося, що так звані інтелектуали менш схильні заводити дітей, ніж ті, хто показував скромніші результати.

"Розумним" бути просто невигідно в біологічному плані, вважають дослідники. І наводять переконливі докази: за останню чверть століття частка носіїв "розумних генів" знизилася. Не катастрофічно, але досить для того, щоб задуматися про майбутнє.