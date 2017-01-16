Компютери будуть ставити діагноз по фотографії

Вчені представили світові нову комп'ютерну програму під назвою Face2Gene, за допомогою якої можна буде ставити діагноз прямо по фотографії.

Науковці уточнили, що додаток є досить специфічним. Зрозуміло, за допомогою цієї програми можна буде діагностувати деякі види захворювань. До них відносяться застуда або грип. А ось різні генетичні захворювання можна буде встановити за допомогою нової програми Face2Gene.

Робота Face2Gene досить ефективна, відзначають розробники комп'ютерної програми. Як приклад дослідники привели наступний випадок: одному юному пацієнту комп'ютер без праці по одній лише фотографії зміг поставити точний діагноз.

Ефективність комп'ютерної програми пояснюється вкрай просто. Справа в тому, що при різних генетичних захворюваннях на обличчях і в зовнішності пацієнтів є відмінні властивості. Зчитуючи по портрету ці риси, Face2Gene і визначає точний діагноз.