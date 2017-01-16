Наручний годинник діагностуватиме рак та інші важкі захворювання

Американські вчені мають намір оснастити наручний годинник і фітнес-трекери, щоб вони спостерігали за здоров'ям свого володаря. Передбачається, що «розумні» гаджети зможуть сигналізувати про хвороби до того, як вона проявиться. Також гаджети зможуть допомагати в діагностиці багатьох серйозних захворювань, наприклад, раку, діабету, серцево-судинних захворювань.

Зараз група добровольців вже носять спеціальні сенсори, які стежать за важливими показниками, такими як пульс, температура тіла, тиск. Експерименти показали, що гаджети можуть попередити про розвиток хвороби за три дні до того, як з'являться симптоми, щодо змін температури і пульсу.

Вчені вважають, що постійне носіння гаджета може бути навіть ефективніше, ніж похід до лікаря. Прилад буде збирати дані і сигналізувати про те, що в організмі з'явилися неполадки. При цьому гаджет враховує індивідуальні особливості організму, спосіб життя свого власника і інформацію про минулі виміри. Тобто, при наявності достатньої кількості інформації, прилад може надати велику допомогу в діагностиці.

Поки сенсори можуть вимірювати не так багато показників, але вчені впевнені, що незабаром стане можливим збирати більше даних про здоров'я і гаджети стануть незамінним помічником всім, хто стежить за своїм здоров'ям.

Раніше повідомлялося, що рівень цукру в крові тепер можна контролювати за допомогою шкарпеток.