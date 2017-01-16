Клітини мозку перероджуються шість разів протягом життя людини

Міжнародна група вчених провела дослідження мікроглії - це клітини мозку, які виконують функцію імунітету в цьому органі. Вони знищують інфекції і пошкоджені клітини. Мікроглія постійно сканує мозок і бореться з небезпеками.

Вчені і раніше підозрювали, що мікроглія оновлюється. Але передбачалося, що це відбувається занадто повільно і люди рідко живуть настільки довго, щоб популяція клітин повністю оновилася. Але дослідження показали, що протягом життя людини мікроглія встигає повністю оновитися приблизно шість разів.

Вчені спостерігали за мікроглією в мозку мишей і людей, щоб дізнатися, як вони взаємодіють між собою і з іншими клітинами. Виявилося, що мікроглія оновлюється, причому, досить швидко.

Є припущення, що надмірна активність мікроглії призводить до психічних і нейродегенеративних захворювань. Вчені вважають, що подальше вивчення мікроглії може привести до справжнього прориву в лікуванні і профілактиці уражень мозку.

Відзначимо, що раніше вчені виявили відмінності в мозку у людей, схильних до точних і гуманітарних наук. Також дослідження показали, що можливості головного мозку людини практично безмежні.