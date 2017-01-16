Клітини мозку перероджуються шість разів протягом життя людини

Клітини мозку перероджуються шість разів протягом життя людини

Науковці дослідили, що клітини, які виконують функцію «імунітету» мозку, протягом життя людини оновлюються шість разів.

Джерело: Відомості

Міжнародна група вчених провела дослідження мікроглії - це клітини мозку, які виконують функцію імунітету в цьому органі. Вони знищують інфекції і пошкоджені клітини. Мікроглія постійно сканує мозок і бореться з небезпеками.

Вчені і раніше підозрювали, що мікроглія оновлюється. Але передбачалося, що це відбувається занадто повільно і люди рідко живуть настільки довго, щоб популяція клітин повністю оновилася. Але дослідження показали, що протягом життя людини мікроглія встигає повністю оновитися приблизно шість разів.

Вчені спостерігали за мікроглією в мозку мишей і людей, щоб дізнатися, як вони взаємодіють між собою і з іншими клітинами. Виявилося, що мікроглія оновлюється, причому, досить швидко.

Є припущення, що надмірна активність мікроглії призводить до психічних і нейродегенеративних захворювань. Вчені вважають, що подальше вивчення мікроглії може привести до справжнього прориву в лікуванні і профілактиці уражень мозку.

Відзначимо, що раніше вчені виявили відмінності в мозку у людей, схильних до точних і гуманітарних наук. Також дослідження показали, що можливості головного мозку людини практично безмежні.

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