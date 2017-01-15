Запуск найменшої японської ракети-носія закінчився невдало

Фахівці Японського агентства аерокосмічних досліджень прийшли до висновку, що в другому ступені ракети не відбулося займання палива. Якийсь час вона продовжувала летіти за інерцією, але потім впала в Японської море. Раніше повідомлялося, що запуск пройшов успішно і комунікаційний супутник TRICOM1 вагою 3 кг зміг відокремився від ракети на висоті 200 км над поверхнею Землі. Довжина ракети складає 9,5 м, діаметр - 52 см, а вага - понад 2,5 тонни. За рахунок використання загальнодоступних акумуляторних батарей і інших компонентів вдалося максимально скоротити вартість розробки ракети і її запуску. Загальні витрати становлять приблизно 3,5 мільйона доларів. Спочатку запуск був запланований на 11 січня, проте його довелося відкласти через погані погодні умови.