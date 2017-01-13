Вчені встановили вік Місяця

Вчені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі запевняють, що вік Місяця становить щонайменше 4,51 мільярда років. Про це йдеться в повідомленні, яке було опубліковано на сайті навчального закладу.

Фахівці прийшли до такого висновку, провівши аналіз восьми зразків, зібраних на поверхні земного супутника. Фрагменти небесного тіла, що містять цирконій і збережені в первозданному вигляді, були доставлені на Землю астронавтами космічного корабля "Аполлон-14" в 1971 році.

За словами професора геохімії і космохімії, співавтора дослідження Кевіна Маккіган, раніше гіпотези про вік Місяця будувалися на аналізі ферментів природного супутника Землі, які були засмічені через множинні зіткнення. Зразки, які були вивчені фахівцями Каліфорнійського університету, являють собою практично чистий цирконій.

Таким чином, за результатами нового дослідження, можна сказати, що Місяць сформувався через 60 мільйонів років після зародження Сонячної системи.