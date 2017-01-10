Стародавню гробницю династії Мін виявили в Китаї

В Китаї виявили гробницю віком понад 350 років. Стародавня гробниця була виявлена ​​при будівництві в районі Бачжоу міста Бачжун, повідомляє агентство China News Service.

За інформацією місцевих ЗМІ, що гробниця була розрахована на двох осіб і має два невеликих приміщення.

Стінки усипальниці зроблені з каменю, на одній з них викарбувані зображення, а на бічних стінах є кругові діаграми з написами. Всередині були знайдені гончарні вироби та посуд, при цьому кісток і залишків трун знайдено не було.

За словами експертів, виявлена ​​гробниця належить до епохи династії Мін (1368-1644 роки нашої ери).