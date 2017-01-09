Космічний апарат зробив знімок Землі і Місяця з орбіти Марса (фото)
Знімок зроблений на відстані 205 млн кілометрів.
Космічний апарат NASA зробив знімок Землі і Місяця з орбіти Марса. Фотографія опублікована на сайті космічного агентства.
Відзначається, що на зображенні можна помітити Австралію. Місяць штучно зроблений яскравіше.
Зображення змонтовано з пари знімків, отриманих 20 листопада 2016 року науковим інструментом HiRISE. Відстань становила 205 млн кілометрів.
У жовтні 2016 року NASA виклало 3D-відео урагану "Метью" на Гаїті.