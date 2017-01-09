У Китаї знайшли залишки стародавнього поселення віком понад дві тисячі років

Як передало агентство Синьхуа з посиланням на місцевий інститут археології та дослідження культурних цінностей, місце колишнього поселення Цінчжуанцзи знаходиться в районі міста Шеньян. До теперішнього моменту були розкопані близько 500 квадратних метрів поселення.

На думку археологів, поселення існувало в період приблизно з 202 року до нашої ери до 220 року нашої ери. На місці розкопок були виявлені залишки жител, стародавні гробниці, предмети з бронзи, каменю і заліза.