Китай провів випробувальний політ літака на водневих паливних елементах

Тестовий політ в місті Шеньян пройшов успішно, йдеться в публікації газети "Кечжі жибао". За даними видання, КНР стала третьою країною в світі після США і Німеччини, де пройшли успішні випробування літака на водневих паливних елементах.

Повідомляється, що час випробувального польоту літак досяг висоти в 320 метрів над землею.

Відзначається, що повітряне судно розроблено вченими з провінції Ляонін на базі двомісного електричного китайського літака RX1E.

Лайнер оснащений водневим паливним елементом, що виробляє потужність в 20 кВт, за рахунок чого здійснюється харчування бортових систем, електромотора літака, а також ведеться підзарядка акумуляторів.