У Лас-Вегасі представили мотоцикл, з якого неможливо впасти
Мотоцикл з автоматичною системою балансування презентувала компанія Honda.
На виставці CES 2017 Лас-Вегасі був презентований мотоцикл з автоматичною системою балансування. Він здатний зберігати стійкість навіть на дуже малій швидкості.
Відзначається, що технологія Riding Assist не використовує систему гіроскопів, замість неї в даній моделі застосовано рішення Uni-Cub mobility.
За інформацією порталу Engadget.com, поки мотоцикл не запущений в серійне виробництво.