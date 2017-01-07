Вчені натрапили на сліди динозаврів Юрського періоду в горах Китаю

Китайські палеонтологи повідомили про цінну знахідку в горах, розташованих на південному заході країни. Як інформують китайські ЗМІ, вчені виявили скам'янілі сліди динозаврів Юрського періоду.

"Хоча площа, на якій залишені сліди, вкрай невелика, нам вдалося встановити, що ці відбитки належать чотирьом різним древнім рептиліям", - повідав професор Китайського геологічного університету Сін Ліда.

Уточнюється, що зразки датуються часом Юрського періоду - вони були залишені динозаврами 150 мільйонів років тому. У той же час довжина слідів досягає 40 сантиметрів.

За версією вчених, дані рептилії могли досягати у висоту шести метрів. Вони сподіваються, що вивчення слідів допоможе відновити картину розселення динозаврів на території південного заходу країни.