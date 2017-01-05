НАСА дослідить народження сонячної системи за допомогою двох космічних місій

Представники НАСА заявили про плани, пов'язані з вивченням раннього етапу життя сонячної системи. Як повідомляє "РИА Новости", фахівці запланували на найближче майбутнє дві місії.

За допомогою вивчення астероїдів планується відновити події, які відбувалися в системі всього через 10 мільйонів років після народження Сонця. Поточний вік зірки оцінюється приблизно в 4,5 мільярда років.

Апарат "Люсі" буде готовий стартувати з Землі у вересні 2021 року. До 2025 року він повинен досягти своєї мети, розташованої в першому поясі астероїдів. До 2033 року він має вивчити шість астероїдів неподалік від Юпітера.

Місія "Психея" запланована на 2023 рік. Уточнюється, що вона буде спрямована на вивчення величезного астероїда "Психея-16".