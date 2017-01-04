Вчені знайшли джерело «інопланетного сигналу»

Міжнародна група вчених розкрила секрет таємничих спалахів радіовипромінювання (fast radio-burst, FRB), які вперше були зареєстровані приблизно десять років тому. Спочатку вчені вважали, що ці спалахи можуть бути відлунням вибухів, які відбувається при злитті нейтронних зірок, але сигнали виявилися періодичними, що дало можливість припустити, що їх спеціально хтось посилає.

Один із таких спалахів вдалося добре вивчити. Вченим вдалося помітити дев'ять сплесків, які виходили з однієї точки. Сигнал виходив із сузір'я Візничого, розташованого в дуже далекій і тмяній галактиці. Це невелика галактика, у якій майже не формуються зірки. Спостереження показали, що галактика періодично породжує спалахи, а їх джерелом є центр галактики. Як вважають вчені, найімовірніше, дивні сигнали є наслідком взаємодії нейтронної зірки і надмасивної чорної діри, навколо якої вона обертається.

Але і в цій теорії є недолік - спалахи виникають з невизначеною періодичністю. Тому тепер вчені мають намір спостерігати за іншими джерелами спалахів, щоб зрозуміти, чи може у них бути інше джерело.