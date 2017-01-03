Вчені знайшли в Перу руку прибульця з дивними пальцями (фото)

Археологи відкопали в одній з печер Перу загадкову руку з трьома довгими пальцями, пишуть NationNews.

У ході лабораторного аналізу на рентген-апараті вченим вдалося побачити, що виявлена ​​кисть помітно відрізняється від людської руки. На долоні виявили кілька переломів. На одній з фаланг знайшли шматок дивного металу.

У майбутньому експерти хочуть провести аналіз ДНК, щоб встановити точну приналежність трипалої кисті. У разі, якщо аналіз підтвердить спорідненість виявленого черепа і руки, є ймовірність, що вчені нарешті отримають незаперечний факт доказу прибульців.

Експерти додають, що кілька місяців тому їм вже вдалося знайти на цій території голову інопланетянина. Вони припустили, що він і міг бути господарем кінцівки, зазначає ФАН.

Також в печері було знайденао мініатюрна фігурка прибульця. На даний момент вона перебуває в лабораторії на дослідженні.