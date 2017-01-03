Вчені розповіли, коли телепортація стане доступною для людей

Повідомляється, що зараз фахівці проводять спільні дослідження в області квантових технологій і в разі, якщо розробка методу передачі квантів буде успішною, вже до 2040 року люди зможуть переміщуватися.

Вчені пояснюють, що кванти мають властивість зберігати в своїй структурі будь-які дані. Тому, при освоєнні технології стане можливим переміщати предмети і навіть людей з одного місця в інше з неймовірною швидкістю.

Експерти запевнили, що в теоретичному плані вже повністю розробили модель для телепортації, проте технічна частина задумки ще не реалізована.

Вся проблема полягає в тому, що сучасні технології не здатні реалізувати ідею вчених. Однак коли наука вступить в світ майбутнього, телепортація може стати реальною.