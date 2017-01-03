Американські вчені розповіли, яким буде життя на Землі через тисячу років

Нещодавно американські вчені провели досліди, які допомогли встановити, яким буде життя на Землі через тисячу років. Автором дослідження стала Розалінд Мак-Найт з Інституту Монро. Вчений є фахівцем в області позатілесних подорожей запевняє, що змогла побувати в майбутньому, помандрувати по різних реальностях. У підсумку вона описала життя в 3000 році.

Виявляється, зміниться дуже багато. По-перше, люди освоять космос повністю. Через це подорожі в космічному просторі стануть звичайною справою. По-друге, зміняться самі люди - вони стануть вищі зростом. По-третє, зміни чекають і на саму планету. Полюса зрушаться, внаслідок чого частина міст виявиться затопленою, а суша, раніше покрита водою, оголиться.

Крім того, з'являться нові зв'язки. Зокрема, це стосується інопланетних істот. Людині вдасться зустрітися з ними. Причому частина з інопланетян будуть доброзичливі по відношенню до людини, а інші виявляться налаштовані вороже. Чим закінчиться протистояння інопланетян і людей, вчений поки не розповіла.

Відзначається, що в 3000 році люди також зможуть встановлювати зв'язки з усіма вимірами. Цьому будуть вчити в школах і університетах. Також люди зможуть використовувати внутрішню енергію, внаслідок чого стане можливим пересуватися за допомогою сили розуму.