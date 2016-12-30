Twitter може додати функцію редагування «твітів»

Джек Дорсі у своєму Twitter запитав користувачів, що компанія може «поліпшити або створити в 2017 році». Цю ідею він запозичив у засновника Airbnb Брайана Ческі, який ставив подібне питання на Різдво, повідомляє видання RusBase.

Відповіді користувачів почали надходити негайно. Найпопулярнішими пропозиціями стали:

кнопка редагування для твітів;

кнопка закладки;

покращення безпеки і створення звітів щодо зломів.

Побажання про редагування твітів з’являлося особливо часто і Дорсі, в результаті, визнав, що компанія думає над цим.

Засновник соціальної мережі для трейдерів та інвесторів StockTwits Говард Ліндзон запропонував зробити доступною функцію редагування хоча б для акаунтів з «галочкою». Дорсі відповів, що ця функція дійсно потрібна і не тільки для верифікованих користувачів.

Також він зазначив, що впровадження редагування має деякі складності, наприклад, немає розуміння про час, який буде дано для внесення змін у твіт після його публікації без шкоди для інформаційного поля.