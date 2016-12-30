У Пекіні встановлять гігантський очищувач повітря

В рамках проекту Smog Free Tower в Пекіні буде встановлена величезна башта-очисник повітря, покликана позбавити місто від смогу, повідомляє видання Laowai.ru.

Установка розроблена фірмою Studio Roosegaarde за підтримки Міністерства охорони навколишнього середовища КНР. Вона розташована в пекінському культурному центрі 751 D-Park.

Семиметрова вежа являє собою найбільший у світі очищувач повітря. Виробляючи повітряні бульбашки, вона забезпечить громадян «дармовим чистим повітрям». Її фільтр очищає 30 тис. кубометрів повітря в годину. Все це здійснюється за допомогою запатентованої безозонової технології на основі заряджених іонів. При цьому споживається невелика кількість електроенергії, виробленої екологічно чистим способом.

Очищувач захоплює і збирає понад 75% твердих частинок розміром в 2,5 і 10 мікрон, утворюючи навколо себе майже круглу зону чистого повітря. Зі спресованих частинок роблять кільця і запонки. Купуючи таке кільце, покупці забезпечують для оточуючих 1000 кубометрів свіжого повітря.

На ідею Smog Free («Без смогу») засновника студії Даана Росгарде наштовхнули його поїздки по Китаю. Зокрема — відвідування Пекіна в 2013 р, коли через важкий смог з вікна готелю нічого не було видно, а дітей не випускали на вулицю. Більше 80% городян проживають в умовах забрудненості повітря, що перевищує норми Всесвітньої організації охорони здоров’я.

«Мій проект пов'язаний з мрією про чисте повітря і служить початком для створення більш продуманих міст, — розповів Росгарде. — Я щасливий впровадити його в жвавому і творчому Пекіні і передбачаю появу нових спільних ідей і рішень».

Нещодавно на фестивалі дизайну в Лондоні Росгарде отримав медаль «За інновації у сфері дизайну». Інвестиційна компанія British Land і інтернет-майданчик Airbnb присуджують її дизайнерам, «які внесли суттєві зміни в наше життя запропонованими нововведеннями, оригінальністю і фантазією».