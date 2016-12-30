2016 рік стане довшим на одну секунду

Додаткова секунда буде додана до останньої хвилини 2016 року в ніч з 31 грудня на 1 січня. Це пов'язано з тим, що Всесвітній координаційний час (UTC) за рік "тікає" вперед астрономічного на одну секунду, і цю різницю необхідно компенсувати, повідомляється на сайті Міжнародної служби обертання Землі.

"Для часу UTC діятиме послідовність дат: 31 грудня 2016 року, 23.59.59, 31 грудня 2016 23.59.60, 1 січня 2017 року 00.00.00", - наголошується в повідомленні служби.

Відзначимо, що за стандартом UTC земля повністю обертається навколо своєї осі за 24 години, або 86400 секунд, проте в реальності цей період становить приблизно 86400,002. Через це і виникає різниця між астрономічним і координаційним часом.