Вчені назвали дешеву газовану воду смертельною загрозою людству

Дешеву солодку газовану воду фахівці з Американського товариства з вивчення раку в Атланті визнали однією з найголовніших загроз людству. Такий серйозний висновок був зроблений після численних досліджень.

Солодкі газовані напої подешевшали майже вдвічі з 1990 року, це сприяло сплеску їх популярності. Різко почали вживати напої в розвинених країнах, проте це веде до ожиріння і діабету. Через надмірне вживання цих напоїв щороку вмирають близько 184 тисячі чоловік, основна частина з них проживає в Латинській Америці і США.