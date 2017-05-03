Вчені: кориця уповільнює старіння

Група американських вчених виявила незвичайні властивості досить поширеної спеції - кориці. Вона допомагає не тільки боротися із зайвою вагою, але і уповільнює старіння.

Проведене дослідження показало, що регулярне вживання цієї спеції призводить до формування метаболічного центру, який стає причиною корисних змін на клітинному рівні.

Вчені вважають, що кориця утворює корисні речовини, в тому числі антиоксиданти, тому діє як омолоджуючий засіб і допомагає скинути зайву вагу.

Щоб випробувати на собі цілющі властивості кориці, дослідники рекомендують вживати по одному граму спеції на добу.