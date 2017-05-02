Британські вчені підтвердили виняткову користь яблук

Британські вчені встановили виняткову користь яблук для здоров'я.Вивченням властивостей яблук займалися вчені університету Оксфорда.

Представники університету Оксфорда опублікували результати досліджень, які були присвячені яблукам. Вчені змогли встановити, що яблука сприятливо впливають на серцево-судинну систему, як повідомляє портал "Актуальні новини".

Згідно з отриманими даними, вживання яблук серйозно знижує ризик виникнення проблем, пов'язаних з серцево-судинною системою.

Подібний ефект забезпечується за рахунок вмісту калію і заліза в яблуках. Дослідження проводилися за участю людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями.