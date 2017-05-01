Їжа, приготовлена у мікрохвильовій, вбиває людей

Ми не можемо і далі ігнорувати шкоду мікрохвильових печей. Ці дослідження дають наступні висновки:

Шкода для мозку. Постійне вживання їжі, приготовленої в мікрохвильовій печі, викликає необоротне ушкодження мозку. Електричні імпульси в мозку коротшають. Тканини мозку розмагнічуються / деполяризуються.

Шкода для травлення. Організм не може засвоювати невідомі йому продукти, що виходять в результаті приготування їжі в мікрохвильовій печі.

Шкода для гормонального балансу. Часте вживання продуктів з мікрохвильової печі гальмує або змінює вироблення чоловічих і жіночих статевих гормонів.

Шкода незворотня. Шкідливі наслідки частого вживання продуктів, що пройшли обробку в мікрохвильовій печі, незворотні.

Шкода для засвоєння мінералів, вітамінів та інших корисних речовин. Нагрівання в мікрохвильовій печі знищує або змінює мінерали, вітаміни та інші корисні речовини таким чином, що організм виявляється не в змозі засвоювати їх. Багато з'єднань, потрапивши в організм, не розщеплюються.

Канцерогенні вільні радикали. Мінерали в овочах при нагріванні в мікрохвильовій печі перетворюються на канцерогенні вільні радикали.

Рак шлунка і кишечника. Продукти з мікрохвильової печі сприяють зростанню ракових пухлин у шлунку та кишечнику. Цим можна пояснити швидке зростання захворюваності на рак в Америці.

Рак крові. Тривале вживання такої їжі викликає ріст ракових клітин крові.

Шкода для імунної системи. Тривале вживання їжі, що пройшла обробку в мікрохвильовій печі, викликає зміни в лімфатичних залозах і сироватці крові. Що в результаті призводить до збоїв в імунній системі.

Шкода для пам'яті і уваги. Харчування продуктами з мікрохвильової печі призводить до погіршення пам'яті і концентрації уваги, емоційної нестабільності і зниження інтелекту.