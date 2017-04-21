Шість ендоскопів прибули до України в рамках грантової допомоги від Уряду Японії, - МОЗ

Надання гранту було узгоджене в 2014 році між Урядом Японії та Урядом України як позапроектна грантова допомога в рамках програми Офіційної допомоги з метою розвитку (ОДР), що проводиться на глобальному рівні Урядом Японії. Після ретельного аналізу потреб – MOЗ надало запит на шість ендоскопічних систем та вісім цифрових рентгенівських систем для встановлення в обласних лікарнях.

Компанія Crown Agents як експерт світового рівня в сфері закупівель для сектора охорони здоров'я була визначена Урядом Японії агентом з закупівлі для реалізації цього проекту. У результаті були укладені контракти на поставку в Україну щодо шести ендоскопів від виробника медичного обладнання Olympus, кожен з яких містить гастроскопічну та колоноскопічну відеосистеми з відповідними допоміжними засобами, та восьми цифрових рентгенівських систем виробництва Toshiba.

Загальна вартість грантової допомоги, наданої Японією, складає 350 млн японських єн (приблизно 3 млн доларів США). Ця сума включає придбання медичного обладнання, а також відповідне пакування, страхування, інспекції, транспортування в Україну, митне оформлення, доставку в лікарні, монтаж, введення в експлуатацію та послуги з навчання персоналу. Кошти Державного бюджету України в цьому проекті не застосовуються.

Ендоскопічні системи вже прибули до лікарень та наразі в процесі інсталяції. 20 та 21 квітня у Києві проводяться тренінги з навчання кінцевих користувачів усіх лікарень, яким передані системи.

Список лікарень, які отримали системи, наведений нижче:

- Житомирська обласна клінічна лікарня

- Волинська обласна клінічна лікарня

- Київська обласна клінічна лікарня

- Рівненська обласна клінічна лікарня

- Чернігівська обласна клінічна лікарня

- Дніпровська обласна клінічна лікарня

Цифрові рентгенівські системи повинні прибути в Україну влітку 2017 року та будуть встановлені в наступних лікарнях:

- Київська обласна клінічна лікарня

- Дніпровська обласна клінічна лікарня

- Запорізька обласна клінічна лікарня

- Харківська обласна клінічна лікарня

- Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги

- Слов’янська центральна районна лікарня

- Біловодська центральна районна лікарня

- Старобільське районне територіальне медичне об’єднання