Шість ендоскопів прибули до України в рамках грантової допомоги від Уряду Японії, - МОЗ
МОЗ підтвердило прибуття в Україну шести найсучасніших ендоскопічних систем в рамках грантової допомоги.
Надання гранту було узгоджене в 2014 році між Урядом Японії та Урядом України як позапроектна грантова допомога в рамках програми Офіційної допомоги з метою розвитку (ОДР), що проводиться на глобальному рівні Урядом Японії. Після ретельного аналізу потреб – MOЗ надало запит на шість ендоскопічних систем та вісім цифрових рентгенівських систем для встановлення в обласних лікарнях.
Компанія Crown Agents як експерт світового рівня в сфері закупівель для сектора охорони здоров'я була визначена Урядом Японії агентом з закупівлі для реалізації цього проекту. У результаті були укладені контракти на поставку в Україну щодо шести ендоскопів від виробника медичного обладнання Olympus, кожен з яких містить гастроскопічну та колоноскопічну відеосистеми з відповідними допоміжними засобами, та восьми цифрових рентгенівських систем виробництва Toshiba.
Загальна вартість грантової допомоги, наданої Японією, складає 350 млн японських єн (приблизно 3 млн доларів США). Ця сума включає придбання медичного обладнання, а також відповідне пакування, страхування, інспекції, транспортування в Україну, митне оформлення, доставку в лікарні, монтаж, введення в експлуатацію та послуги з навчання персоналу. Кошти Державного бюджету України в цьому проекті не застосовуються.
Ендоскопічні системи вже прибули до лікарень та наразі в процесі інсталяції. 20 та 21 квітня у Києві проводяться тренінги з навчання кінцевих користувачів усіх лікарень, яким передані системи.
Список лікарень, які отримали системи, наведений нижче:
- Житомирська обласна клінічна лікарня
- Волинська обласна клінічна лікарня
- Київська обласна клінічна лікарня
- Рівненська обласна клінічна лікарня
- Чернігівська обласна клінічна лікарня
- Дніпровська обласна клінічна лікарня
Цифрові рентгенівські системи повинні прибути в Україну влітку 2017 року та будуть встановлені в наступних лікарнях:
- Київська обласна клінічна лікарня
- Дніпровська обласна клінічна лікарня
- Запорізька обласна клінічна лікарня
- Харківська обласна клінічна лікарня
- Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги
- Слов’янська центральна районна лікарня
- Біловодська центральна районна лікарня
- Старобільське районне територіальне медичне об’єднання