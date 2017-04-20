Щоденні поїздки на велосипеді суттєво знижують ризик розвитку серцевих захворювань

Виявилося, що щоденні поїздки на велосипеді допомагають знизити ризик розвитку цілого ряду хвороб. Перш за все, мова йде про недугу серця і онкологічні захворювання. Слід зауважити, що ініціаторами комплексних спостережень стали співробітники з клінічного центру, розташованого в Великобританії.

За словами авторів досліджень, представники слабкої і сильної статі, які кожен день їздять на велосипеді, на 45% рідше хворіють на рак і на 46% рідше вмирають від хвороб серцево-судинної системи. За допомогою велосипеда чоловіки і жінки можуть знизити ймовірність виникнення передчасного летального результату на 40%.

Медики з Університету Глазго заявили, що поїздки на велосипеді запобігають появі складних захворювань, тому людям, які турбуються про своє здоров'я, слід задуматися про придбання такого засобу пересування.