Медики назвали найкорисніші продукти

В опитуваннях і експериментах взяли участь 400 тисяч осіб. Всі вони щодня описували те, що їдять, а медики стежили за станом їх здоров'я.

В результаті з'ясувалося, які продукти отримали найвищі оцінки лікарів. Це крупи. Ті, хто регулярно вживав крупи, мали міцне здоров'я, сильний імунітет. Серед найкорисніших круп вчені виділили цільнозернові, такі як коричневий рис, гречка, вівсянка.