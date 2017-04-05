Європейський мовний союз спростував інформацію про можливе перенесення "Євробачення" в Німеччину

Нагадаємо, в цьому році Росію на конкурсі "Євробачення" повинна була представити співачка з обмеженими можливостями Юлія Самойлова, однак СБУ заборонила їй вз'їзд на Україну на три роки через її виступи у Криму.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що в Києві візьмуть участь представник Росії, але тільки в тому випадку, якщо Юлію Самойлову замінить інший виконавець, до якого Україна не матиме претензій.