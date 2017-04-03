Українські онкохворі діти отримали ліки на 60 мільйонів гривень

П’ять препаратів, вироблених у Франції, Німеччині та Канаді, на загальну суму більше 60 мільйонів гривень розвантажені на склад ДП «Укрмедпостач», звідки згодом будуть доставлені у лікарні по Україні для забезпечення лікування тисяч дітей, що хворі на рак.

З 2015 року, після прийняття нового законодавства про міжнародні закупівлі, Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) допомагає Міністерству охорони здоров'я закуповувати ліки та медичні вироби.

У 2016 році перелік програм, за якими закупівлі здійснюються через ПРООН, був розширений і до нього увійшли, зокрема, дитяча та доросла онкологія. Закупівельну процедуру за програмою дорослої онкології вже завершено, очікувана економія становить 46 % бюджету або 180 мільйонів гривень.

Частково завершено закупівлі за програмою дитячої онкології і сьогодні в Україну прибула перша цього року партія ліків за зазначеною програмою.

В.о. Міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун зазначила: "Українські діти заслуговують виключно на якісні та ефективні ліки. Закупівлі через міжнародні організації дозволили забезпечити ефективні поставки життєво необхідних ліків та безперервність лікування маленьких пацієнтів України".

За кошти держбюджету 2016 року вже поставлено 12% препаратів. Уже майже повністю поставлені препарати для орфанних хворих. На 52% поставлені препарати від ювенального артриту та 23% від бульозного епідермолізу. На 65% поставлені ліки для пацієнтів зі СНІДом. Поставляються ліки для хворих на муковісцидоз (49%). 99% тендерів закриті. За рештою напрямків проходить оцінка пропозицій та погодження кошторису.

На сьогодні ПРООН завершила закупівлі повністю за 12 та частково ще за 7 програмами на суму 43 мільйони доларів, що складає 56% виділених організації коштів. Контракти на суму 17 мільйонів доларів з 43 вже підписані (решта перебуває на стадії підписання), але, звісно, ця цифра стрімко змінюється з підписанням нових контрактів майже кожного дня.

Ніл Уокер, Координатор системи ООН в Україні зазначив: "Ми поділяємо турботу суспільства про долю дітей та дорослих, хворих на рак, які часто були вимушені нести тягар неефективності та корупції у попередні роки. Ми вітаємо кроки, здійснені Міністерством для збільшення фінансування програм з лікування онкологічних захворювань, та кроки у напрямку організації прозорих та конкурентних закупівель ліків. Ми також закликаємо Міністерство та інших партнерів продовжити активний рух вперед, зокрема, за необхідності переглянути клінічні протоколи і номенклатуру для забезпечення українців найкращими послугами та медикаментами, на які вони заслуговують".

ПРООН працює за світовими стандартами публічних закупівель у всіх 160 країнах, де організація проводить закупівлі. Відповідно до цих принципів, закупівлі в Україні проходять у кілька необхідних етапів.

Підготовка до закупівель розпочинається організацією з моменту підписання угоди з Міністерством охорони здоров’я України і отримання технічного завдання (специфікацій). Специфікації передаються експертам, які перевіряють відповідність інформації, що міститься в документах, а також чи забезпечується конкурентне середовище для закупівель. На цьому етапі ПРООН в першу чергу дбає про захист інтересів пацієнта. У разі виявлення технічних помилок або обмеження конкуренції умовами специфікації, ПРООН звертається до Міністерства охорони здоров'я з проханням про надання роз'яснення або перегляд документів.

На наступному етапі ПРООН відкриває тендер і збирає заявки. Кількість заявок за деякими програмами, наприклад дорослою онкологією, сягає кількох сотень. Слідує найважливіший етап - оцінка пропозицій, яка складається з адміністративної, технічної і фінансової оцінки. Ці етапи дозволяють обрати оптимальний варіант – найнижчу ціну за умови відповідності технічним стандартам.

ПРООН постачає для українських громадян виключно високоякісні ліки і використовує суворі і однакові для всіх учасників стандарти якості при закупівлі лікарських засобів. ПРООН використовує такі критерії, як сертифікати належної виробничої практики (GMP), реєстрація в країнах з суворою регуляторною системою (SRA), реєстрації в Україні з доведеним досвідом використання лікарських засобів в Україні за останні 3 роки та інші. З детальним набором критеріїв можна ознайомитись в мережі Інтернет в супровідних документах для конкретного тендеру.

Обрана пропозиція потім подається на затвердження до Міністерства охорони здоров'я. ПРООН укладає договір із постачальником, де вказані строк виробництва і терміни поставки. Слід зазначити, що в той час, як деякі ліки є в наявності виробників при підписанні контракту, для більшості лотів необхідно здійснити виробництво. Виробничі цикли препаратів варіюються від декількох днів до кількох місяців.

Планування закупівель лікарських засобів на кілька років і довгострокові угоди з виробниками дозволять виробникам поставляти ліки в Україні за заздалегідь запланованим графіком в майбутньому.

Міністерство охорони здоров’я України, за підтримки ПРООН, працює над створенням закупівельної агенції, що повністю здійснюватиме закупівлі ліків та медичних виробів з 2019 року.

Довідково

Рак залишається однією з провідних причин захворюваності та смертності в усьому світі. За даними ВООЗ, рак є другою провідною причиною смерті в усьому світі і призвів до 8,8 мільйона смертей у 2015 році. Приблизно 1 з 6 смертей на планеті відбувається через рак. Кожен четвертий чоловік і кожна п'ята жінка в Україні перебувають під загрозою захворіти на цю смертельну хворобу – щодня рак діагностують у близько 450 українців.

Міністерство охорони здоров'я уклало угоду з ПРООН на закупівлю лікарських засобів за кошти державного бюджету 2016 року в жовтні 2016 року. 397 млн грн було виділено на закупівлю лікарських препаратів для дорослих пацієнтів з онкологією, ще 353 млн грн було виділено на ліки дитячої онкології у 2016 році. У 2017 році фінансування буде збільшено на 48 млн для дорослої онкології та на 200 для дитячої.